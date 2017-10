Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel vorzeitig in die nächste Runde der EM-Qualifikation erreicht.

Die Auswahl von Trainer Meikel Schönweitz besiegte am Samstag im polnischen Gliwicec Nordirland 7:1 (1:1). Weil Polen am Nachmittag Weißrussland mit 3:0 (2:0) bezwang, stehen Deutschland und Polen vor dem abschließenden Duell der beiden Teams am Dienstag bereits als die beiden besten Teams der Gruppe fest.

Dortmunder Beste trifft für DFB-Auswahl

Der Leverkusener Atakan Akkaynak brachte die DFB-Auswahl in Führung (15. Minute), Nordirland gelang durch Eoin Toal der Ausgleich (22.). Leverkusens Sam Schreck (61.) und Jan-Niklas Beste von Borussia Dortmund (67.) entschieden die Partie in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag. Kapitän Kai Havertz mit einem Foulelfmeter (81.), Manuel Wintzheimer vom FC Bayern (88./90.+1) und Wolfsburgs Yari Otto (90.+2) erhöhten in der Schlussphase noch auf 7:1. Zum Auftakt in die EM-Qualifikation hatte die deutsche Elf Weißrussland 5:1 besiegt.

Bei der nächsten Quali-Runde werden im kommenden Frühjahr die sieben Endrunden-Teilnehmer neben Gastgeber Finnland ermittelt. Das Turnier findet vom 16. bis 29. Juli 2018 statt. Bei der EM in diesem Jahr war die DFB-Auswahl nach zwei Niederlangen in der Vorrunde gescheitert.