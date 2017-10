Am Samstag (14 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen beim SV Rödinghausen. RWE wird dabei allen voran auf die Sturmreihe der Ostwestfalen aufpassen müssen.

Mit 26 geschossenen Toren in zehn Spielen stellt die Mannschaft von Trainer Alfred Nijhuis die beste Offensive der Regionalliga West. Vier Spieler schossen zusammen 21 der 26 Buden für den SVR.

Mit Konstantin Möllering (sechs Tore) und Tobias Steffen (fünf Treffer) stehen auch zwei Spieler im SVR-Kader, die an der Hafenstraße bekannt sind. Während Steffen in der Saison 2014/15 Essen unter Vertrag stand, wollte sich Möllering im vergangegen Winter für einen Kontrakt bei RWE empfehlen. Doch nach rund einem zweiwöchigen Probetraining entschied sich Möllering gegen Rot-Weiss und für Rödinghausen.

Neben Marius Bülter (sechs Tore) ist Simon Engelmann (vier Treffer) einer von vier Spielern, die zur brandgefährlichen Offensivreihe der Ostwestfalen gehören. Engelmann ist im Sommer von Rot-Weiß Oberhausen nach Rödinghausen gewechselt. Wir haben vor dem Spiel gegen Essen mit dem 28-jährigen Angreifer gesprochen.

Simon Engelmann, wie groß ist die Vorfreude auf RWE?

Wenn es gegen Rot-Weiss Essen in dieser Liga geht, freut man sich immer. Das Zuschauerinteresse ist dann einfach viel höher. Aber natürlich ist das nicht mit einem Derby gegen RWO zu vergleichen. Da war das Kribbeln vor den Begegnungen vielleicht noch intensiver.

Ist das richtig, dass Sie im Sommer auch nach Essen hätten wechseln können?

Ob das so weit gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber es gab eine Anfrage von RWE - das ist richtig. Für mich war es aber nach den zwei Jahren im Ruhrgebiet in Oberhausen eigentlich schnell klar, dass es wieder in die Heimat geht. Ich wohne im heimischen Vechta und bin in rund einer Stunde in Rödinghausen. Das passt alles hervorragend. Ich bin froh, dass ich im Sommer zum SVR gewechselt bin.

Und sportlich läuft es ja auch wie geschmiert: was ist in dieser Saison für Rödinghausen drin?

Wir spielen einen guten Ball und kreieren viele Torchancen. Diese Philosophie gefällt mir als Stürmer natürlich. Wir schauen aber von Spiel zu Spiel und sind konzentriert. Unser Ziel ist es am Ende im oberen Drittel zu landen. Da sind wir auf einem guten Weg. Drei Punkte gegen Essen würden uns wieder einen Schritt nach vorne bringen.