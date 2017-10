SC Verl trennte sich an diesem Freitag von FC Wegberg-Beeck mit einem Remis von 0:0.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Im Vergleich zum letzten Ligaspiel standen bei Wegberg-Beeck zwei neue Spieler in der Startelf. Nöhles und Szymczewski ersetzten Holtby und Zabel. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Bei einem Doppelwechsel in der 61. Minute lösten Patrick Kurzen und Cihan Özkara die Teamkollegen Benjamin Kolodzig und Gianluca Marzullo auf dem Feld ab. Was der Hergang der ersten Hälfte angedeutet hatte, bestätigte der Verlauf des zweiten Durchgangs – auf Tore hoffte man an diesem Tag vergebens. Die Teams gingen mit einer Nullnummer auseinander.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Verl zu besiegen.

Mit erst 13 erzielten Toren hat FC Wegberg-Beeck im Angriff Nachholbedarf. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Verl den 13. Platz in der Tabelle ein. Ein Punkt reicht Wegberg-Beeck, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun zwölf Punkten steht der Aufsteiger auf Platz 14. Der SCV ist am Samstag auf Stippvisite bei SG Wattenscheid 09. Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) bekommt FC Wegberg-Beeck Besuch von der Reserve von Borussia Dortmund.