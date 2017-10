Nichts zu holen gab es für den Bonner SC bei Viktoria Köln.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 4:2. Die Viktoria ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Bonn nahm auf zwei Positionen einen Tausch vor: Omerbasic und Dündar ersetzten Hirsch und Jesic. Die 825 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Günter Mabanza brachte den Gast bereits in der dritten Minute in Front. Lange währte die Freude des BSC nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Dominik Lanius den Ausgleichstreffer für Viktoria Köln. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Holzweiler in der 16. Minute. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute die Viktoria den eigenen Vorsprung aus. Mike Wunderlich traf zum 3:1 (51.). In der 54. Minute brachte Dario Schumacher den Ball im Netz von Viktoria Köln unter. Mit dem 4:2 sicherte Wunderlich der Viktoria nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Am Schluss schlug Viktoria Köln den Bonner SC vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

"Wir liegen schnell mit 0:1 zurück. Aber die Mannschaft hat sich geschüttelt und ihr Ding gemacht und zwei Tore geschossen. Dann hatten wir eine kleine Schwächeperiode. Der Halbzeitpfiff hat uns gut getan. Nach der Pause sind wir wieder gut rausgekommen. Am Ende sind wir natürlich über den Sieg glücklich", bilanzierte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Kölner.

Nach dem Dreier gegen Bonn führt die Viktoria das Feld der Regionalliga West an. Die Stärke von Viktoria Köln liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 Treffern.

Trotz der Niederlage bleibt der BSC auf Platz 14. Die Viktoria wandert mit nun 20 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des Bonner SC gegenwärtig trist aussieht. Viktoria Köln muss am Freitag auswärts bei Rot-Weiss Essen ran. In zwei Wochen trifft Bonn auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 16.10.2017 Alemannia Aachen auf eigener Anlage begrüßt.