Mehrmals per Post und Mail eingeschworen wurden die Mitglieder auf die Versammlung.

Möglichst viele, sehr viele sollen kommen, das ist das Ziel von Aufsichtsrat und Vorstand. Mehr als 1000 werden es mit Sicherheit.

Es gibt ein Rahmenprogramm samt Gewinnspiel. Einlass ist ab 9 Uhr, Beginn: 11 Uhr. Ab 9.30 Uhr ist die komplette Profimannschaft vor Ort. Mitglieder können sich Autogramme holen, mit Spielern kickern oder fotografieren lassen.

Teil eins läuft dann so ab wie eine normale Jahreshauptversammlung, mit den Wirtschaftszahlen, Berichten der Vorstände, Entlastung. Nach einer Pause steigt Top 9: Vorstand Wilken Engelbracht und Aufsichtsrats-Vorsitzender Hans-Peter Villis stimmen die Mitglieder auf die Ausgliederung ein. Jeder im Saal kann dann seine Meinung äußern, wofür er sich in der Pause oder im Verlauf in eine Liste eintragen muss, damit der zeitliche Rahmen nicht gesprengt wird. Die Abstimmung erfolgt geheim. Die Wahlkarten werden unter notarieller Aufsicht ausgezählt. Am Nachmittag wird dann das Ergebnis präsentiert. Sollte es zur Ausgliederung kommen, stellt sich das Präsidium - der jetzige gewählte Aufsichtsrat - zur Wahl.