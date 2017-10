Nach dem 4:1 gegen Rhynern reist die SG 09 selbstbewusst zum Zweiten und will am Samstag (14 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach die nächsten Punkte einfahren.

Hinter den Kulissen geht es um die Zukunft des Vereins, bei der für Anfang November anberaumten außerordentlichen Mitgliederversammlung wird sich zeigen, ob die SG Wattenscheid 09 ein neues, tragfähiges Führungsteam präsentieren kann oder in der Versenkung verschwindet. Da ist es weder für die Mannschaft noch für Trainer Farat Toku – der zudem ja auch mit RW Essen in Verbindung gebracht wird – einfach, sich auf den Liga-Alltag zu konzentrieren.

Ich habe Gladbach beobachtet und Schwächen gefunden Farat Toku

Dabei ist die SG 09 am Samstag (14 Uhr) beim formstärksten Regionalliga-Team zu Gast, bei Borussia Mönchengladbach II.

So will sich Toku aktuell nur zum sportlichen Geschehen äußern und lässt alles weitere unkommentiert. „Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft mit vielen Talenten, aber auch erfahrenen Leuten“, sagt der 09-Trainer. Der Kader der Gladbacher U23 ist mit vielen interessanten Namen gespickt, ob Oliver Stang, Mike Feigenspann oder Ba-Muaka Simkala. Und Giuseppe Pisano ist nach seiner schweren Verletzung noch gar nicht zum Einsatz gekommen.

In der Liga hat die Fohlen-Elf für Furore gesorgt. Die Gladbacher haben erst eine Niederlage einstecken müssen (1:2 gegen BVB II) und sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Das hat die Elf von Arie van Lent auf Platz zwei katapultiert. „Wir wollen trotzdem frech auftreten“, sagt Toku: „Es werden zwei Teams aufeinandertreffen, die Fußball spielen wollen. Darauf freue ich mich.“

Zuletzt gegen Rhynern spielte nur die SG 09, die sich mit einem 4:1-Sieg und dem Sprung auf Platz 11 belohnte. Gladbach aber hat die beste Defensive. „Da werden wir nicht viele Chancen bekommen, umso effektiver müssen wir sein“, mahnt Toku. Aber: „Ich habe Gladbach beobachtet und Schwächen gefunden.“

Verzichten muss die SG 09 auf Felix Clever und Jeffrey Obst, der für zwei Spiele gesperrt wurde. Hinter Predrag Stevanovic, Berkant Canbulut und Matthias Tietz steht noch ein Fragezeichen.