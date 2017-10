Der TSV Marl-Hüls hat seinem Team ein Ultimatum gesetzt. Gleichzeitig verkündet es die Verpflichtung von Thorsten Legat. Aber nur, wenn das Team auf Geld verzichtet.

Abmeldung oder Kasalla! Am Freitag ist der Tag der Entscheidung beim TSV Marl- Hüls. Der Vorsitzende des Gesamtvereins Bertram Weh hat der Mannschaft am Donnerstagabend mitgeteilt, dass Thorsten Legat bis zur Winterpause das Kommando am Loekamp übernimmt. Aber nur, wenn die Mannschaft auf Teile ihres Gehaltes verzichtet. "Das stimmt", erklärte Weh gegenüber RevierSport. "Wir haben uns für Thorsten Legat entschieden."

Allerdings wolle Legat zunächst nur bis zum Winter bleiben und könne nur verpflichtet werden, wenn die Mannschaft eben nicht das volle ihr zustehende Salär aufruft. "Sonst können wir das nicht finanzieren", sagt Weh.

Der Vorsitzendes des Gesamtvereins machte zugleich klar, was die Alternative wäre: "Sollte sich die Mannschaft entscheiden, nicht auf Teile des Gehaltes zu verzichten, würden wir das Team noch am Freitag vom Spielbetrieb abmelden und bereits zum Spiel am Sonntag bei Arminia Bielefeld II nicht mehr antreten." Das Team hat sich bis Freitag Bedenkzeit erbeten. Dann steht fest, ob es zumindest – dann mit Legat – in Marl weitergeht, oder ob morgen bereits die Lichter ausgehen.