Michael Schrank ist einer der Leidtragenden des Chaos beim TSV Marl-Hüls. Vor drei Wochen trat der ehemalige Erfolgscoach zurück - und sucht nun nach einer neuen Herausforderung.

An den Sommer 2015 erinnert sich Michael Schrank nur zu gerne zurück. Als Trainer beim TSV Marl-Hüls schaffte er überraschend den Aufstieg aus der Verbandsliga. Nach einer souveränen ersten Saison strahlte der Stern des TSV funkelnd am Oberliga-Himmel - bis im Früjahr die Steuerfahnung an die Tür des damaligen-Präsidenten Lothar Gedenk klopfte.

Die Untersuchungen setzten einen kometenhaften Absturz in Gang. Nach Vorstand-Wirrwarr und Spielerfreigaben liegt der Verein aus dem nördlichen Ruhrgebiet nun komplett in Trümmern - aus denen sich der ehemalige Erfolgstrainer Schrank gerade noch retten konnte. Er warf vor rund drei Wochen das Handtuch. "Mein Amt niederzulegen, war die einzige Option. Leider!", erklärt Schrank. Zu sehr hätten ihn die vorherigen Wochen und Monate belastet: "Ich war Trainer, Manager und Vorstandsmitglied zur selben Zeit und war starkem physischen und psychischen Druck ausgesetzt."

Schrank verspürt nach Rücktritt wieder Tatendrang

In den Tagen nach seinem Rücktritt konnte der 52-jährige sich aber den nötigen Abstand zum Ex-Club verschaffen - und ist nun wieder voll in der Spur. "Es tat gut, mal abzuschalten, aber jetzt verspüre ich wieder Tatendrang, bin voller Energie", so der Fußballlehrer.

Warum nicht auch ein bis zwei Ligen höher? Michael Schrank

Mehr als 20 Jahre Erfahrung sammelte der gebürtige Marler im Job: Selbstverständlich, dass es ihm jetzt wieder unter den Nägeln brennt. In der Vergangenheit scoutete Schrank bereits für die Bundesligisten Hamburger SV und Mainz 05, sogar beim FC Barcelona habe er bereits hospitiert. Auch seine Vita als Cheftrainer klingt lesenswert: Mit zwei von vier Vereinen schaffte er den Aufstieg: "Und das mit unterdurchschnittlichem Etat. Meine Stärke war es schon immer, aus wenig viel zu machen", sagt Schrank stolz. Auch als Talentschmied habe er sich schon bewiesen. Welche Ausfahrt der Übungsleiter als nächstes nehme, sei aktuell noch offen. Er wolle aber nicht zwingend zurück in die Oberliga. "Ich kann mir vieles vorstellen. Warum nicht auch ein bis zwei Klassen höher?"