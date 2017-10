Heute um 19 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken im Sportpark Höhenberg bei Viktoria Köln.

Nach drei Niederlage in Folge steht der Bonner SC aktuell mit dem Rücken zur Wand und steckt mitten im Keller der Regionalliga Tabelle. Nun geht es nach Köln zum Meister der Vorsaison. Jedoch herrscht beim Bonner SC keinerlei Untergangsstimmung, sondern man arbeitet die Fehler auf, analysiert und steckt den Kopf nicht in den Sand. "Es werden die richtigen Schlüsse gezogen, um gegen Köln alles rauszuhauen" so der Trainer vor dem Spiel zu RevierSport.

Zwar waren die Niederlagen gegen Mönchengladbach und Verl verdient, aber das Team belohnte sich trotz eines guten Spiels gegen Westfalia Rhynern nicht, machte zwei Fehler und schoss keinen Anschlusstreffer. "Dies war eine unglaubliche Niederlage gewesen und als Trainer muss man auch mal Psychologe sein", so Trainer Zillken. "Wenn man drei Spiele hintereinander verliert, ist man direkt unten drin in der Tabelle."

Der Trainer bereitet die Mannschaft gut auf das Spiel vor und auch die Stimmung ist gut. Man war zwar zutiefst enttäuscht und am Boden, doch nun geht es gegen den Meister Viktoria Köln. "Wir krempeln jetzt die Ärmel hoch, sind hoch motiviert und wissen was wir wollen."

Auch die weiteren Ziele des Bonner SC liegen klar auf der Hand, man möchte in der Tabelle wieder Oben anknüpfen und möglichst viele Punkte sammeln. Zumal der Bonner SC noch ein Spiel gegen den SV Rödinghausen ausstehen hat.

"Unser Ziel ist es in den noch ausstehenden sieben Spielen bis zur Winterpause möglichst auf 22 Punkte zu kommen, um in der Tabelle wieder zu klettern ".