Seit Mittwoch ist klar: Der Streamingdienst DAZN hat Sky ein Schnippchen geschlagen und zeigt ab der kommenden Saison alle Spiele der Europa League live.

Das Theater um die Übertragungsrechte regt die Zuschauer mächtig auf. Die Fans müssen immer mehr Abos abschließen, wenn sie ihren Lieblingssport sehen möchten.

Viele Zuschauer verlieren allmählich den Überblick. Welche Spiele werden zu welchen Uhrzeiten bei welchen Sendern übertragen? Und wie viel Geld wird für die Abos fällig?

Wir verschaffen Abhilfe. Anbei eine Übersicht, die zeigt, welche Abos man in der kommenden Saison braucht, um alle Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals sowie der Champions und Europa League zu sehen.



Sky

Bevor es bei Sky losgeht, kommen einmalige Kosten von 31,90 Euro auf den Kunden zu (12,90 Euro als Logistikpauschale und 19 Euro Aktivierungsgebühr).

Bei Sky braucht man das Bundesliga- sowie das Sport-Paket, um die meisten Bundesliga- und alle Pokalspiele sowie einen Großteil der Champions-League-Spiele zu sehen. Dafür werden bei einem 12-Monats-Abo 24,99 Euro pro Monat fällig (Sky-Receiver im Preis enthalten). Wer die Spiele in Premium HD sehen möchte, muss monatlich 34,99 Euro zahlen.

Nach Ablauf der zwölf Monate kostet das Abo monatlich 50,99 Euro bzw. 60,99 Euro mit Premium-HD-Funktion.

Eurosport

Eurosport zeigt 40 Spiele der Bundesligasaison exklusiv live im Eurosport Player. Aktuell kostet der Player pro Monat 4,99 Euro für die ersten sechs Monate, danach 5,99 Euro pro Monat. Zum Rabattpreis von 49,99 Euro (4,17 Euro/Monat) können Zuschauer den Player für ein ganzes Jahr buchen.



DAZN

Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Europa League sowie einen Teil der Champions-League-Partien. Kosten: 9,99 Euro im Monat.

So viel zahlt man monatlich als Neukunde zu Beginn:

Sky: 34,99 Euro (in Premium-HD-Qualität)

Eurosport: 4,99 Euro

DAZN: 9,99

Gesamt: 49,97 Euro



So viel zahlt man in der darauffolgenden Saison als Bestandskunde monatlich:

Sky: 60,99 Euro

Eurosport: 5,99 Euro

DAZN: 9,99 Euro

Gesamt: 76,97 Euro

Anmerkung: Die Preise sind Angebote der Sender für Neukunden (Stand: 5. Oktober 2017). Quellen: Sky, Eurosport, DAZN.