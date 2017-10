Am Samstag (6. Oktober) startet die U17-WM in Indien. Im Kader von Trainer Christian Wück steht kein Schalker oder Dortmunder.

Robin Kehr (Borussia Dortmund) und Okan Mete Yilmaz (FC Schalke 04) stehen zumindest auf Abruf bereit. Im SID-Interview betonte Wück vor dem ersten Spiel gegen Costa Rica (7. Oktober, 13:30 Uhr). "Wenn wir jedes Spiel total fokussiert angehen, haben wir die Chance, die Gruppe als Erster abzuschließen. Das ist auch unser Ziel."

Das Abenteuer Indien wird die Wück-Elf mit eigenem Koch antreten, genau wie alle europäischen Teams. Allerdings darf der nicht selber kochen, er darf nur begleiten und beobachten. Zudem ist auch für schulische Belange gesorgt. Wück berichtet gegenüber dem SID: "Wir haben zwei Lehrer dabei. Die Jungs absolvieren jeden Tag ihr Programm mit den Lerninhalten aus der Schule. Darüber hinaus wollen wir ein Waisenhaus besuchen, um den Jungs zu zeigen, dass wir in Europa in einer Komfortzone leben, dass die Unterschiede zwischen arm und reich sehr, sehr groß sind."

Wer die Spiele live verfolgen will, der kann das tun. Eurosport wird die WM vom 6. bis 28. Oktober übertragen. Deutschland trifft in de rGruppe C auf Costa Rica, Iran und Guinea. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2, im Livestream im Eurosport Player sowie einzelne Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de.

Der Zeitplan der Vorrundenspiele (alle Angaben in MESZ):

Gruppe A:

6. Oktober, 13:30 Uhr: Kolumbien - Ghana

6. Oktober, 16:30 Uhr: Indien - USA

9. Oktober, 13:30 Uhr: Ghana - USA

9. Oktober, 16:30 Uhr: Indien - Kolumbien

12. Oktober, 16:30 Uhr: USA - Kolumbien

12. Oktober, 16:30 Uhr: Ghana - Indien

Gruppe B

6. Oktober, 13:30 Uhr: Neuseeland - Türkei (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

6. Oktober, 16:30 Uhr: Paraguay - Mali

9. Oktober, 13:30 Uhr: Türkei - Mali (live bei Eurosport 1, im Livestream und im Eurosport Player)

9. Oktober, 16:30 Uhr: Paraguay - Neuseeland

12. Oktober, 16:30 Uhr: Mali - Neuseeland

12. Oktober, 16:30 Uhr: Türkei - Paraguay (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

Gruppe C:

7. Oktober, 13:30 Uhr: Deutschland - Costa Rica (live bei Eurosport 1, im Livestream und im Eurosport Player)

7. Oktober, 16:30 Uhr: Iran - Guinea

10. Oktober, 13:30 Uhr: Costa Rica - Guinea

10. Oktober, 16:30 Uhr: Iran - Deutschland (live bei Eurosport 1, im Livestream und im Eurosport Player)

13. Oktober, 13:30 Uhr: Costa Rica - Iran

13. Oktober, 13:30 Uhr: Guinea - Deutschland (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

Gruppe D:

7. Oktober, 13:30 Uhr: Brasilien - Spanien

7. Oktober, 16:30 Uhr: Nordkorea - Niger

10. Oktober, 13:30 Uhr: Spanien - Niger (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

10. Oktober, 16:30 Uhr: Nordkorea - Brasilien

13. Oktober, 16:30 Uhr: Spanien - Nordkorea

13. Oktober, 16:30 Uhr: Niger - Brasilien

Gruppe E:

8. Oktober, 13:30 Uhr: Neukaledonien - Frankreich

8. Oktober, 16:30 Uhr: Honduras - Japan

11. Oktober, 13:30 Uhr: Frankreich - Japan

11. Oktober, 16:30 Uhr: Honduras - Neukaledonien

14. Oktober, 13:30 Uhr: Frankreich - Honduras

14. Oktober, 13:30 Uhr: Japan - Neukaledonien

Gruppe F:

8. Oktober, 13:30 Uhr: Chile - England (live bei Eurosport 1, im Livestream und im Eurosport Player)

8. Oktober, 16:30 Uhr: Irak - Mexiko

11. Oktober, 13:30 Uhr: England - Mexiko (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

11. Oktober, 16:30 Uhr: Irak - Chile

14. Oktober, 16:30 Uhr: England - Irak (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

14. Oktober, 16:30 Uhr: Mexiko - Chile

K.o.-Runde:

Die Achtelfinalspiele werden vom 16. bis 18. Oktober ausgetragen, die Viertelfinals am 21. und 22. Oktober und beide Halbfinalspiele am 25. Oktober. Am 28. Oktober stehen das Endspiel und das Spiel um Platz drei auf dem Programm.

Das deutsche WM- Aufgebot:

Tor: Luis Klatte (Hertha BSC), Luca Plogmann (Werder Bremen), Marian Prinz (Bayer 04 Leverkusen).

Abwehr: Dominik Becker, Yann Aurel Bisseck (beide 1. FC Köln), Jan Boller (Bayer 04 Leverkusen), Pascal Hackethal (Werder Bremen), Kilian Ludewig (RB Leipzig), Lars Lukas Mai, Alexander Nitzl (beide FC Bayern München).

Mittelfeld: Elias Abouchabaka, Erik Majetschak (beide RB Leipzig), Sahverdi Cetin (Eintracht Frankfurt), Yannik Keitel (SC Freiburg), John Yeboah (VfL Wolfsburg).

Sturm: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV), Noah Awuku (Holstein Kiel), Dennis Jastrzembski, Jessic Ngankam (beide Hertha BSC), Nicolas-Gerrit Kühn (RB Leipzig), Maurice Malone (FC Augsburg).

Auf Abruf: Eric Hottmann, Jose-Enrique Rios Alonso (beide VfB Stuttgart), Charles-Jesaja Herrmann (VfL Wolfsburg), Robin Kehr (Borussia Dortmund), Stephan Mensah (Karlsruher SC), Daniel Asante Owusu, Joshua Vagnoman (beide Hamburger SV), Julian Rieckmann (Werder Bremen), Okan Mete Yilmaz (FC Schalke 04).

Trainer: Christian Wück