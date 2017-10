Vor dem Spiel gegen den SV Rödinghausen bangt Rot-Weiss Essen um den Einsatz von zwei Stammspielern.

Während Kevin Grund am Mittwoch wieder ins Lauftraining einsteigen konnte, musste Kamil Bednarski passen. "Kamil hat eine leichte Erkältung. Wir hoffen, dass er am Donnerstag wieder leicht trainieren kann und uns am Samstag zur Verfügung stehen wird. Auch bei Kevin sind wir für Samstag optimistisch", berichtet Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter der Essener.

Zeitnah, so Lucas, soll auch über die Zukunft von Dauerpatient Daniel Engelbrecht entschieden werden. "Ich denke, dass das nicht mehr lange dauern wird. Dann werden wir wissen, wie es mit Daniel weiter gehen wird."