Rot-Weiss Essen befindet sich weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für den beurlaubten Sven Demandt. Die Kandidatenliste wird nach den ersten Gesprächen allmählich kleiner.

RevierSport hatte zu Wochenbeginn mit Andreas Zimmermann, Farat Toku und Peter Hyballa drei heiße Anwärter auf den Trainerposten an der Hafenstraße genannt. Der Letztgenannte ist kein Thema mehr.

Wie RevierSport erfuhr, soll RWE nach Gesprächen mit dem 41-jährigen Fußballlehrer Abstand von einer Verpflichtung genommen haben. Essens Sportlicher Leiter Jürgen Lucas wollte sich auf RS-Anfrage nicht zu der Personalie Hyballa äußern.

Fest steht: Rot-Weiss Essen wird vor dem kommenden Sonntag keinen neuen Trainer präsentieren. Lucas, Co-Trainer Carsten Wolters, Torwarttrainer Manuel Lenz und U19-Trainer Damian Apfeld bereiten die Mannschaft auf das Auswärtsspiel in Rödinghausen vor und werden wohl auch als Quartett auf der Bank im Wiehenstadion Platz nehmen. "Bei Damian müssen wir noch abwarten, ob er mitfährt. Die U19 hat am Sonntag ein wichtiges Spiel gegen Wuppertal. Das dürfen wir natürlich trotz der Situation der ersten Mannschaft keinesfalls vernachlässigen. Ob Damian nach Rödinghausen mit uns fährt, werden wir kurzfristig entscheiden."

Lucas hofft, dass er in der kommenden Woche einen neuen Trainer präsentieren kann. Stand Mittwochmorgen flatterten 92 Trainer-Bewerbungen in den Briefkasten an der Hafenstraße 97a. "Es haben sich unglaublich viele Leute beworben. Wir haben sogar Bewerbungen aus den Niederlanden und Belgien erhalten. Ansonsten sind Trainer aus der ganzen Bundesrepublik vertreten. Wir werden in den kommenden Tagen Gespräche führen und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche den neuen Mann vorstellen können. Bis zum Rödinghausen-Spiel wird definitiv nichts passieren. Mehr möchte ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen", erklärt Lucas.