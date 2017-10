Mit neuer Frisur präsentierte sich Schalkes Max Meyer am Mittwoch beim Training.

Der 22-Jährige hat die Haare jetzt ganz kurz geschoren und wirkt damit sehr entschlossen. Als er nach dem Training auf seine „Kampf-Frisur“ angesprochen wurde, entgegnete Meyer zunächst: „Sieht das so schlecht aus?“ Nein, aber es ist noch ungewohnt. Eine Wette habe er nicht verloren, versicherte Meyer und nannte den Grund für seinen Frisurwechsel: „Ich wollte einfach mal ‘was verändern.“ Vielleicht klappt es ja so auch wieder mit dem Stammplatz – so schnittig, wie er jetzt ist...