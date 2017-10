Borussia Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (28) hat mit Humor auf seinen unglücklichen Auftritt am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg in Augsburg reagiert.

Der BVB-Stürmer war wohl der einzige Spieler aus seiner Mannschaft, der sich nicht restlos über den sechsten Sieg im siebten Bundesliga-Spiel freuen konnte. Denn Aubameyang erlebte in Augsburg einen schwarzen Nachmittag.

Das lag in erster Linie an einem Elfmeter, den der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig in der zweiten Halbzeit beim Stand von 2:1 für den BVB derart leichtfertig vergab, dass man ihm Arroganz und Überheblichkeit unterstellen konnte. Aubameyang schnappte sich in der 79. Minute den Ball, lief an und lupfte den Ball in die Mitte des Augsburger Tores. Doch Torhüter Marwin Hitz hatte den Braten gerochen fing das Leder locker mit beiden Händen.

Fünf Tage später hat sich der Gabuner über seinen Twitter-Account zu Wort gemeldet und seinen peinlichen Fehlschuss nochmal thematisiert. Dies tat er in seiner gewohnt flapsigen Art. Aubameyang postete ein Trainingsfoto aus jungen Jahren, auf dem er einen Elfmeter ausführt. "Am Elfmeter arbeiten", kommentierte der Stürmer und fügte einige lachende Smileys hinzu.

Trotz dieser unnötigen Szene und einer weiteren leichtfertig vergebenen Großchance, übten Trainer Peter Bosz und seine Teamkollegen nach dem Augsburg-Spiel keinerlei Kritik an ihrem Torjäger, was wohl auch daran lag, dass die Schwarz-Gelben die 2:1-Führung über die Zeit brachten. "Wenn der Torwart in die Ecke springt, ist der Elfmeter überragend geschossen. So sieht es ein bisschen blöd aus", urteilte Mittelfeldspieler Gonzalo Castro.

Fünf Elfmeter hat der 28-Jährige in den letzten zwei Jahren für den BVB verschossen. Eine schwache Bilanz. Doch einen neuen Dortmunder Schützen wird es vorerst nicht geben. Bosz betonte nach dem Abpfiff, dass Aubameyang auch beim nächsten Elfmeter die Verantwortung übernehmen werde. "Auba schießt", sagte er. "Das war ein schwarzer Tag für ihn, aber er hat uns schon so viele Spiele gewonnen. Außerdem haben wir dieses ja auch gewonnen. Also kein Problem."