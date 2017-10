BVB Trainer Peter Bosz lobt Shinji Kagawa

Selbst den Kollegen fehlten die Worte. Zumindest Sokratis ging es so. Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat in seiner langen Karriere schon so einige Tore gesehen, aber dieses hier, das entbehrte beinahe einer Beschreibung.