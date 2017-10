Mit den meisten Gegentoren ist Viktoria Buchholz die Schießbude der Landesliga Niederrhein 2 und am Sonntag gastiert um 15 Uhr der FC Kray in Buchholz.

Mit nur sechs Punkten aus neun Spielen und 29 Gegentoren ist Viktoria Buchholz auf einem direkten Abstiegsplatz der Landesliga Niederrhein 2. Nun kommt am 10. Spieltag der FC Kray, Tabellenvierter, zum Heimspiel. Sicherlich kein leichtes Spiel für die Mannschaft von Trainer Michael Roß nach der erneuten Niederlage gegen den SV Burgaltendorf. Das letzte Heimspiel gewannen die Buchholzer gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter mit 3:2. Wir sprachen vor dem bevorstehenden Heimspiel mit Trainer Roß.

Michael Roß, was hat beim letzten Spiel in Burgaltendorf nicht funktioniert?

Wir haben keinen Zugriff auf den Gegner bekommen, dies fing schon im Mittelfeld an, die Kette ist gerissen und die individuelle Klasse war besser. Es war eine herbe Niederlage. Wir haben aber verdient verloren und unsere Chancen nicht gut umgesetzt.

Was muss gegen Kray alles besser werden?

Die Fehler müssen wir abstellen, unsere Schwächen bearbeiten und es wird auch vom Kopf her schwer, nach der Niederlage in Burgaltendorf.

Stellen Sie Ihre Mannschaft nun gegen Kray um?

Aufgrund der drei gesperrten Spieler muss ich eine Änderung vornehmen. Hinzu kommen noch mehrere verletzte Spieler. Der Kader gibt leider nicht mehr her.

Wie schätzen Sie den Gegner Kray ein?

Kray hat vor zwei Jahren noch in der Regionalliga West gespielt, wir werden unser bestmögliches geben, um wenig Tore zu kassieren. Es ist ein sehr schwerer Gegner, die noch um den Aufstieg spielen. Wir versuchen besser zu verteidigen und unser Heimspiel zu gewinnen.