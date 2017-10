Der kriselnde Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sich von Trainer Joe Enochs getrennt.

Neben Enochs sei auch dessen Assistent Wolfgang Schütte beurlaubt worden, teilte der Club am Mittwoch mit. Osnabrück ist nach einem Fehlstart in die Saison derzeit Vorletzter der 3. Liga. Weitere Gründe für die Freistellung nannte der Club zunächst nicht. Am Nachmittag sollten Vizepräsident Uwe Brunn und Geschäftsführer Jürgen Wehlend auf einer Pressekonferenz zu der Entscheidung Stellung nehmen.