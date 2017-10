Der ASC Dortmund, Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, tritt am 9. Spieltag beim Auswärtsspiel in der Stauseekampfbahn beim TuS Haltern an.

Nach der 2:4-Niederlage im Westfalenpokal-Achtelfinale beim SC Herford, Tabellen-Vorletzter in der Westfalenliga 1, steht für den Aufsteiger TuS Haltern in der Liga ein Topspiel an. Die Seestädter empfangen am Sonntag (15 Uhr) den Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, den ASC Dortmund, in der Stauseekampfbahn. Während die Aplerbecker mit nur einer Niederlage in acht Spielen und 21 Toren von der Tabellenspitze grüßen, verpassten die Gastgeber zwar den Einzug ins Viertelfinale des Pokals, liegen mit nur drei Punkten aber knapp hinter dem Tabellenführer. Bei einem Sieg im Topspiel winkt Haltern sogar der Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Wir sprachen mit dem Trainer über das Topspiel. Marius Niemöller, was hat im Spiel gegen Herford nicht funktioniert?

Man sollte nicht zu überkritisch sein, wir haben mit dem Erreichen des Achtelfinals ein gutes Ziel erreicht, sowas kann passieren. Unser Kernwettbewerb ist aber die Oberliga Westfalen, wo wir nach acht Spielen auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Ein grandioser September für uns alle, wir sind daher sehr zufrieden. Nehmen Sie eine Änderung für das Topspiel vor?

Ich möchte nicht zuviel verraten, da noch zwei Trainingseinheiten ausstehen. Auf einigen Positionen wird es Wechsel geben, da einige Spieler angeschlagen sind. Wie motivieren Sie Ihr Team für das Spiel am Sonntag?

Das ist einfach, der Blick auf die Tabelle genügt, das ist Antrieb genug für die Jungs. Man sollte die Bedeutung des Spiels nicht zu hoch hängen, aber mit einem Sieg wären wir am ASC vorbei. Wir hoffen auf viele Zuschauer, da es ein bundesligafreier Sonntag ist und alle im Verein freuen sich auf das Spiel. Wie schätzen Sie den Spitzenreiter aus Dortmund ein?

Ein herausragender Gegner, der in der vergangen Saison dem Abstieg knapp entkommen ist und nun eine gute Saison spielt. Der Trainer macht einen guten Job.

Zur Startseite