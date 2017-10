22 Spieler stehen im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele. Timo Werner hatte absagen müssen.

Mit allen 22 verbliebenen Spielern seines Kaders hat Bundestrainer Joachim Löw die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Belfast gegen Nordirland aufgenommen. Erstmals seit einem Jahr Länderspielpause war am Dienstag in Frankfurt auch Bayern-Abwehrspieler Jérôme Boateng wieder im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft dabei. Leipzigs Timo Werner hatte am Montag wegen Problemen an der Halswirbelsäule und am Kiefergelenk absagen müssen.

Die DFB-Auswahl fliegt am Mittwoch mit einem Charterjet nach Nordirland und kann nach bislang acht Siegen in acht Spielen mit einem Remis im Windsor Park das Ticket für die WM 2018 in Russland lösen. Zum Abschluss der Qualifikation kommt es am Sonntag noch zum Spiel gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern.

Das DFB-Aufgebot für die Spiele gegen Nordirland und Aserbaidschan

Torhüter: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (Paris St. Germain)

Abwehr: Mats Hummels (Bayern München), Jerome Boateng (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Shkodran Mustafi (FC Arsenal)

Mittelfeld: Thomas Müller (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Julian Draxler (Paris St. Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Sebastian Rudy (Bayern München), Amin Younes (Ajax Amsterdam).

Sturm: Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

Es fehlen verletzt: Manuel Neuer, Mesut Özil, Timo Werner, Benedikt Höwedes, Ilkay Gündogan, Jonas Hector, Mario Gomez, Sami Khedira, Marco Reus.