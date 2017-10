Einen Tag nach der Derbyniederlage bei Fortuna Düsseldorf durften die Reservespieler des MSV Duisburg in einem Testspiel beim Oberligisten Jahn Hiesfeld ran.

"Es war wichtig für uns, dass die Jungs ihre Spielpraxis bekommen haben. Wir freuen uns, dass wir hier so gut aufgenommen wurden", sagte Duisburgs Trainer Ilia Gruev nach der Partie und bedankte sich bei den Verantwortlichen des TV Jahn Hiesfeld. "So ein Freundschaftsspiel ist auch dazu da, um etwas zu testen. Und das haben wir getan", sagt er weiter.

Das 1:1 (1:1)-Ergebnis rückte natürlich etwas in den Hintergrund, weil man am Abend zuvor mit 1:3 (0:2) bei der Fortuna aus Düsseldorf verloren hatte. "Die Zuschauer haben ein sehr gutes Spiel gesehen. In einer solchen Partie kann es auf beiden Seiten klingeln. Diesmal hat es leider bei uns geklingelt, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg", erklärt Gruev zuversichtlich. So hat seine Mannschaft nach dem Rückstand ein gutes Spiel gezeigt, am Ende aber trotzdem verloren.

Am nächsten Spieltag geht es für den Aufsteiger zuhause gegen Eintracht Braunschweig. Die Eintracht hat nur drei Punkte mehr auf dem Konto als die Duisburger, doch Gruev weiß, dass die nächste schwere Aufgabe ansteht. "Wir werden weiter arbeiten und uns auf Braunschweig vorbereiten", erklärt der 47-Jährige.

Im Testspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld hat er seinen Ersatzspielern jedenfalls die Möglichkeit auf etwas Spielpraxis geben können. Schließlich ist die Saison noch lang und da braucht man jeden Spieler aus dem Team.