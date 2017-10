Am neunten Spieltag der Oberliga Niederrhein bezwang der VfB Homberg das Tabellenschlusslicht Düsseldorfer SC 99 mit 4:3 (1:1).

Feiertag gleich Fußballtag. Das dachten sich wohl auch die 460 Zuschauer, die am Tag der deutschen Einheit den Weg ins gut besuchte Homberger PCC-Stadion gefunden haben. Bei sonnigem Wetter entwickelte sich eine turbulente Partie, die der VfB Homberg durch den Last-Minute-Treffer von Julian Dusy in der Nachspielzeit am Ende verdient für sich entschied. „Die Spiele in Homberg sind immer spannend, das hat man wieder gesehen“, schmunzelte Homberg-Trainer Stefan Janßen über den so wichtigen Heimdreier.

Zwei Rückstände trotz großem Homberger Chancenplus

Auch wenn das Ergebnis knapp war, hatten die Gastgeber viel mehr vom Spiel. Dennoch geriet die Janßen-Elf nach 14 Minuten durch den Treffer von Tim Becker in Rückstand, nachdem er zuvor Thorsten Kogel zu Boden gestoßen hatte. Eine knifflige Szene, die Schiedsrichter Patrick Rudolf wohl mit Foul hätte bewerten müssen. Nur zehn Minuten später glichen die Gelb-Schwarzen in Person von Patrick Dertwinkel aus, der später verletzt vom Feld musste. Nach der Pause geriet Homberg erneut überraschend in Rückstand, ehe Neuzugang Ferdi Acar mit seinem Doppelpack die Partie drehte (60., 79.). Auch nach dem sehenswerten Schlenzertor von Lukas Rath fünf Minuten vor Schluss sollte es das noch nicht gewesen sein, denn der VfB ging am Ende doch noch als Sieger vom Platz.

„Der Gegner hat zwei Mal aufs Tor geschossen und daraus drei Tore gemacht“, analysierte Janßen, der mit der Moral seiner Mannschaft hochzufrieden ist. „Die Jungs geben nie auf, kein Gegner kann sich sicher sein“, freut sich der Trainer, der trotz aller Euphorie auch noch eine leichte Kritik äußerte: „Wir können nicht wie in den letzten sechs Spielen immer mindestens zwei Gegentore bekommen. Das ist deutlich zu viel.“

Bei Düsseldorf-Trainer Jörg Vollack war die Laune nach dem bitteren Schlussakkord im Keller, zumal das 4:3 durch einen Torwartfehler entstanden ist. Almantas Savonis ließ nach einem harmlosen Homberg Freistoß den Ball fallen, Homberg-Kapitän Julian Dusy bedankte sich und stellte die Weichen auf Sieg. „Wenn man kurz vor Schluss beim VfB Homberg das 3:3 macht, dann muss ich den Punkt auch mitnehmen“, ärgert sich der Trainer, dem auch die zu hohe Gegentorzahl seiner Mannschaft ein Dorn im Auge ist. „29 Gegentore in acht Spielen sind in der Summe einfach zu viel“, weiß der 52-Jährige. Für die Gastgeber geht es am Sonntag beim starken Aufsteiger aus Monheim weiter. Der DSC empfängt im Heimspiel die Sportfreunde Baumberg.