Einen Tag nach der 1:3-Pleite bei Fortuna Düsseldorf hat die Mannschaft des MSV Duisburg auch im Testspiel gegen den Oberligisten TV Jahn Hiesfeld nicht gewinnen können (1:1).

Es war nicht die Leistung, die man sich vielleicht erhofft hatte vom Zweitligisten aus Duisburg. Auch wenn es nur ein Testspiel war beim Oberligisten TV Jahn Hiesfeld.

Die Mannschaft von Ilia Gruev kam eigentlich ganz gut ins Spiel. Es war natürlich nicht die Mannschaft auf dem Feld, die einen Abend zuvor in der Düsseldorfer Esprit-Arena spielte. Die Reservisten bekamen ihre Chance etwas Spielpraxis zu erhalten. Unter anderem spielten Thomas Bröker und Simon Brandstetter von Beginn an.

Brandstetter war es auch, der den Meidericher Sportverein in der siebten Minute mit 1:0 in Führung brachte. Der TV Jahn wollte sich aber keinesfalls zuhause verstecken. Vor allem über den quirligen Kei Hirose kamen die Gastgeber oft über die Außenbahn. Zum Abschluss kamen sie aber vorerst nicht.

Der MSV hingegen hatte immer wieder gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Ahmet Engin scheiterte an Hiesfelds starkem Keeper Kevin Hillebrand. Einen Schuss von Brandstetter konnte Nico Klaß noch gerade so von der Linie kratzen.

Dann kamen aber auch mal wieder die Jungs von Thomas Drotboom nach vorne. Nach einem Doppelpass mit Hirose lief Kevin Menke auf das MSV-Tor zu und schoss den Ball zum 1:1-Ausgleich in den Winkel. Ein sehenswerter Treffer, der den Duisburgern nicht schmeckte.

Unbeeindruckt vom Ausgleich wollte die Gruev-Elf weiter nach vorne spielen. Hillebrand bewahrte seine Mannschaft aber vor einem weiteren Gegentor vor der Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit wurde bei Hiesfeld kunterbunt gewechselt, weil jeder gern mal gegen den MSV Duisburg spielen wollte. Sowohl Hiesfeld als auch der Zweitligist hatten weitere Chancen auf den Siegtreffer, aber der Ball wollte in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr ins Tor. So blieb es dann auch beim 1:1-Unentschieden, mit dem die 450 Zuschauer gut leben konnten.

MSV-Trainer Gruev hat das Testspiel auch wirklich zum Testen genutzt. Welche Erkenntnisse er aus der Partie zieht, wird vielleicht schon am kommenden Spieltag gegen Eintracht Braunschweig zu sehen sein (13.10. / 18:30 Uhr). Für den TV Jahn Hiesfeld geht es gegen die SSVg Velbert (08.10. / 15 Uhr) weiter.