Durch ein 3:1 im Westderby gegen den MSV Duisburg hat Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Keine Doppel-Sechs, keine falsche Neun, keine flache Vier: Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel (63) und sein Assistent Peter Hermann (65) wollen den zweimaligen DFB-Pokalsieger nach fünfjähriger Abstinenz im kommenden Sommer mit Old School wieder zurück in die Bundesliga führen.

"Es wird ja so getan, als sei es etwas Neues, einen Matchplan zu haben, und ob ich nun sage, wir spielen vertikal oder steil ist doch völlig zweitrangig", sagt Aufstiegsspezialist Funkel, der schon mit Bayer Uerdingen (1992, 1994), dem MSV Duisburg (1996), dem 1. FC Köln (2003) und Eintracht Frankfurt (2005) den Sprung ins Oberhaus geschafft hat und mit der Fortuna erneut auf einem gute Weg ist.

"Träumen vom Aufstieg dürfen alle, wir aber müssen weiter an uns arbeiten", sagte Funkel jedoch nüchtern nach dem 3:1 (2:0) in einem spektakulären Westderby gegen Aufsteiger MSV Duisburg, mit dem sich die Fortuna zum Abschluss des neunten Spieltages wieder an die Tabellenspitze des Unterhauses setzte. Düsseldorf geht mit fünf Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz drei in die Länderspielpause, was Funkel aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht überbewerten will: "Wir haben alle Siege der Saison hart erkämpft und noch kein klares Ergebnis geschafft. Daran müssen wir arbeiten, denn das Blatt kann sich auch schnell einmal wenden."

Das Glück, das der Fortuna auch gegen die Zebras in vielen Situationen hold war, komme aber nicht von ungefähr, fügte der Trainer-Routinier bestimmt hinzu: "Das ist eine große Qualität meiner Mannschaft und sicher kein Zufall."

So sehen es auch seine Spieler. "Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber wir müssen den Gegner auch mal über 90 Minuten beherrschen", sagt Torjäger Rouven Hennings, der gegen den MSV bereits seinen vierten Saisontreffer erzielte. Kapitän Oliver Fink war ebenso selbstkritisch: "Wir müssen über 90 Minuten eine gute Leistung zeigen, nicht nur punktuell."

Genau daran wollen Funkel und Hermann, die vergangene Spielzeit noch bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern mussten, in den kommenden Tagen und Wochen arbeiten. "Wir haben noch ein Menge zu tun", so Funkel, der aber zunächst mal den kommenden Aufgaben entgegenfiebert.

"Gegen Bielefeld haben wir nun ein absolutes Spitzenspiel", äußerte der Fortuna-Coach bereits mit Blick auf die nächste Auswärtsaufgabe am 14. Oktober beim Tabellenvierten aus Ostwestfalen.

Sechs Tage später ist Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 in der Arena zu Gast, ehe am 24. Oktober das Highlight des Jahres im DFB-Pokal folgt: Gegen Erzrivale Borussia Mönchengladbach waren die gut 50.000 Karten innerhalb weniger Stunden vergriffen "Das wird eine tolle Atmosphäre. Vielleicht können wir eine Überraschung schaffen", sagt Sportvorstand Erich Rutemöller, der mit seinen 72 Jahren seinem Trainerduo sogar noch ein paar Jahre Erfahrung voraus hat.