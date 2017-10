Der 3. Oktober erinnert als deutscher Nationalfeiertag an die deutsche Wiedervereinigung.

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin wurden am 3. Oktober 1990 in seiner Gesamtheit die neuen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland.

Nach der Wende war ursprünglich der Tag des Mauerfalls von 1989, der 9. November, als Nationalfeiertag in der Diskussion. Wegen der Datumsgleichheit mit der Reichspogromnacht 1938 galt dieses Datum als ungeeignet. Nun wird also der 3. Oktober als Tag der Einheit gefeiert.

Und auch einige Stars lassen sich da nicht bitten und posten über die sozialen Kanäle ihre Meinung zum Tag der Einheit. Zum Beispiel Benedikt Höwedes, der derzeit von Bundesligist Schalke 04 an Juventus Turin ausgliehen ist. Seine Meinung: "Ohne Einheit kein Weltmeister! Euch allen einen tollen Tag der deutschen Einheit! Happy German Unity Day!"

Mit auf dem Bild neben Mario Götze: Toni Kroos, der aus der ehemaligen DDR (Greifswald) stammt. Er war allerdings 2014 der einzige Akteur im Weltmeister-Kader, der in der ehemaligen DDR geboren wurde oder das Fußballspielen dort erlernte. Bei der WM 2010 in Südafrika war Kroos ebenfalls der einzige Spieler aus dem Osten im Kader. 2006 waren es bei der WM in Deutschland noch vier Spieler, 2002 in Japan und Südkorea gehörten sieben Spieler aus dem Osten zum WM-Kader.

Auch Kultspieler Hans Sarpei meldete sich via Twitter zu Wort und appellierte an die Bevölkerung: "Bei Einheit & Integration hilft kein schwarz-weiß denken. Lasst uns gemeinsam anpacken & stolz auf unser Land sein!

Unter anderem wären diese Spieler nie in der Bundesliga gelandet, hätte es die Einheit nicht gegeben:

Ulf Kirsten, Michael Ballack, Bernd Schneider, Matthias Sammer, Andreas Thom, Toni Kroos, Jens Jeremies, Thomas Doll, Thomas Linke, Jörg Heinrich, Marko Rehmer, Tim Borowski oder Carsten Jancker.