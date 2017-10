Neben den für ihre Nationalmannschaften abgestellten Profis fehlten beim Schalker Training am Montag noch drei weitere Spieler.

Nabil Bentaleb legte wegen Leistenbeschwerden eine Trainingspause ein, Max Meyer kurierte einen Infekt aus und Franco Di Santo fehlte wegen einer leichten Kapselbandverletzung im Knöchel. Sorgen muss man sich aber wohl nicht machen: Die Rückkehr der drei Profis ins Mannschaftstraining ist noch für diese Woche vorgesehen.



Dagegen zählte Leon Goretzka am Montag noch zur Schalker Trainingsgruppe: Er muss erst am Dienstag zur Nationalmannschaft reisen und machte deshalb am Montag noch auf Schalke mit.