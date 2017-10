In Hordel ist die Vorfreude greifbar, ob bei Spielern, Trainern oder dem Vorstand: Am Tag der Deutschen Einheit steht das große Spiel gegen den VfL Bochum an.

Um 15 Uhr ist Anstoß in der Erbstollen-Arena in Weitmar an der Roomersheide. „Für uns alle im Verein ist das eine tolle Sache. Wir freuen uns riesig“, sagt Hordels Manager Jörg Versen. Das Spiel gegen die Zweitliga-Profis hatten sich die Hordeler mit dem Kreispokal-Sieg um den Moritz-Fiege-Cup verdient. Zwischenzeitlich stand die Partie in der Schwebe, umso mehr bedankt sich Versen bei allen Beteiligten, dass sie doch noch zustande gekommen ist: „Ein großer Dank geht an den Kreis Bochum, der beharrlich dran geblieben ist, und natürlich an den VfL Bochum.“ Für die Spieler Marcel Erdelt und Orkun Koymali sowie Trainer David Zajas wird es ein Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Club. Zajas hat lange Jahre beim VfL verbracht, als Trainer und als Spieler vor allem der U23, Erdelt und Koymali spielten in der Jugend für das Talentwerk. „Für alle wird es ein Höhepunkt und eine willkommene Ablenkung von den Sorgen des Liga-Alltags“, sagt Versen, dessen Team in der Westfalenliga einen Fehlstart hingelegt hat und nur auf Platz zehn steht: „Die Jungs werden wohl nur einmal im Leben gegen den VfL Bochum spielen, sie sollen es genießen.“ Bis auf Christopher Stöhr und Marvin Schöppner stehen alle Spieler zur Verfügung und sollen auch ihre Einsatzzeit bekommen. Die Eintrittspreise belaufen sich auf fünf Euro (Vollzahler) sowie drei Euro (ermäßigt). Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

