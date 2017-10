Nach zehn Spielen wartet der SV Westfalia Rhynern immer noch auf den ersten Sieg in der Regionalliga West. Am Tag der deutschen Einheit (3. Oktober, 14 Uhr) kommt der Bonner SC zum Papenloh.

Wir haben vor dem Spiel gegen den BSC mit Rhynerns Manager Martin Schiffer gesprochen.

Martin Schiffer, was macht Ihnen Hoffnung, dass am Dienstag endlich der Knoten platzt?

Je länger wir keinen Sieg einfahren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es endlich klappt. Im Ernst: Wir glauben an die Mannschaft. Die Spiele sind ja nicht alle schlecht. Manchmal hat uns einfach das Quäntchen Glück gefehlt.

Was erwarten Sie von der Mannschaft gegen Bonn?

Wir werden alle Kräfte bündeln und alles raushauen. Mit rund 500 Zuschauern im rücken wollen wir den Bock umstoßen und den ersten Regionalliga-Sieg nicht nur der Saison, sondern der Geschichte für Rhynern einfahren. Ich glaube, dass mit dem ersten Sieg uns einiges leichter fallen würde.

Wie fest sitzt Trainer Holger Wortmann im Sattel? Hat er sozusagen einen "Freifahrtschein", heißt: man würde mit Wortmann auch zurück in die Oberliga gehen?

Einen Freifahrtschein hat niemand. Wir beobachten die Situation genau. Aber Holger weiß auch, dass wir Punkte benötigen. Wir alle wollen Punkte sammeln. Wenn uns das gelingt, ist es die Situation auch für jeden Einzelnen angenehmer.

Wie sieht die Personallage vor dem Bonn-Spiel aus?

Salvatore Gambino ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und wir aller Voraussicht nach ausfallen. Vielleicht schafft er es in den 18er Kader. Adrian Cieslak ist gesperrt. Jan Kleine und Mathieu Bengsch sind verletzt.