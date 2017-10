Bochums Görkem Saglam wurde für die Länderspiele der deutschen U20-Nationalmannschaft gegen die Niederlande und die Schweiz nominiert.

Auf Abruf stehen derweil Maxim Leitsch und Lukas Hinterseer bereit.

Ein U20-Länderspiel hat Saglam bereits absolviert, unter der Woche könnten weitere hinzukommen. DFB-Coach Frank Kramer hat den 19-jährigen Mittelfeldspieler des VfL ins 22-köpfige Aufgebot berufen, das am 05.10. in Hardenberg auf die Vertretung der Niederlande trifft (Anstoß: 17 Uhr) sowie am 09.10. auf die U20 der Schweiz (Norderstedt, Anstoß: 16 Uhr, live auf Eurosport).

Leitsch hält sich derweil in Bochum für diese Partien ebenso auf Abruf bereit wie Lukas Hinterseer für die österreichische A-Nationalmannschaft. Für die Alpenrepublik stehen die letzten WM-Qualifikationsspiele an, und zwar am 06.10. in Wien gegen Serbien (Anstoß: 20:45 Uhr) und am 09.10. in Chisinau gegen Moldawien (Anstoß: 21:45 Uhr Ortszeit). Allerdings besitzt die Mannschaft des ehemaligen VfL-Trainers Marcel Koller angesichts von fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei nur noch theoretische Chancen auf die Qualifikation zur WM 2018 in Russland.