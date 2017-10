Neun Profis des FC Schalke 04 sind in den kommenden Tagen international im Einsatz.

Besonders im Fokus stehen jene Spieler der Königsblauen, die mit ihren Nationalmannschaften in der WM-Qualifikation antreten.



Leon Goretzka: Der Mittelfeldspieler kann mit dem DFB-Team am kommenden Donnerstag im Windsor Park in Belfast (20.45 Uhr) das Ticket für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland lösen. Der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw reicht dafür im Spiel beim Tabellenzweiten Nordirland ein Punkt. Drei Tage später empfängt die deutsche Mannschaft in Kaiserslautern (20.45 Uhr) zum Abschluss der WM-Qualifikation Aserbaidschan.

Breel Embolo: Erstmals nach seiner langen Verletzungspause gehört der Stürmer zum Aufgebot der Schweiz. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petković spielt am Samstag in Basel gegen Ungarn. Embolo will mit seinem Team die Tabellenführung in der Gruppe B vor Portugal verteidigen. Drei Tage später treffen die beiden Gruppenfavoriten in Lissabon direkt aufeinander.

Amine Harit: Der Offensivspieler durchlief alle Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes Frankreich und wurde 2016 U19-Europameister. Harit entschloss sich aber, für das Geburtsland seiner Eltern zu spielen. Der 20-Jährige steht vor seinem Debüt für Marokko. Der Gegner in der afrikanischen WM-Qualifikation am Samstag heißt Gabun.



Guido Burgstaller und Matija Nastasic: In Wien treffen am Freitag zwei Schalker aufeinander. Burgstallers Österreicher spielen in der Gruppe D gegen das serbische Team um Nastasic. Die Österreicher haben mit fünf Punkten Rückstand auf den zweiten Rang nur noch theoretische Chancen auf die Play-offs. Serbien dagegen wäre mit einem Sieg aus den zwei Spielen Gruppensieger. Österreich tritt am Montag (9. Oktober) in Moldawien an, Serbien bestreitet ein Heimspiel gegen Georgien.

Yevhen Konoplyanka und Donis Avdijai: Auch in der Gruppe I treten am Freitag zwei Schalker gegeneinander an. Konoplyanka ist mit der Ukraine im Kosovo zu Gast, für den Donis Avdijai nominiert wurde. Die Ukraine belegt derzeit Rang vier und liegt zwei Punkte hinter Spitzenreiter Kroatien, auf den sie am abschließenden Spieltag (9. Oktober) in Kiew trifft. Der Kosovo, der keine Chancen mehr auf eine WM-Teilnahme hat, spielt dann in Island.

Thilo Kehrer und Alexander Nübel [url][/url]bestreiten derweil EM-Qualifikationsspiele mit der deutschen U21. Am Freitag spielt das Team von Trainer Stefan Kuntz in Cottbus gegen Aserbaidschan. Am Dienstag gastieren Kehrer und Nübel mit ihrer Mannschaft in Norwegen.