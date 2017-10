Gegen den SC Obersprockhövel zeigen die Horster eine ganz schwache erste Hälfte und verlieren verdient 1:4. Es war der erste Punktverlust der Saison.

Hängende Köpfe, bedröppelte Mienen: Als die Spieler von Horst 08 nach der Partie gegen den SC Obersprockhövel im Kreis neben der Trainerbank zusammenkamen, konnte man ihnen ansehen, dass ihre Siegesserie soeben gerissen war. Nach sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen in der Fußball-Landesliga verloren die 08er mit 1:4 – und das „völlig verdient“, wie Trainer Alexander Thamm nach dem Spiel bedröppelt zugab.

Das sagte er auch seinen Spielern nach dem Spiel im Kreis. „Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war unsere bisher schlechteste Leistung,“, sagte Thamm. Seine Mannschaft verschlief den ersten Durchgang komplett, erst kurz vor der Pause gab Horst durch Cedrick Hupka den ersten Schuss auf das Tor der Gäste ab. Da führte Obersprockhövel schon mit 1:0. Nachdem der Treffer des Gästestürmers Ismael Diaby aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen worden war und Nico Jahnke nur die Latte des Horster Gehäuses getroffen hatte, machte es Jahnke in der 41. Minute dann besser. Eine Flanke von rechts wurde immer länger und senkte sich am zweiten Pfosten schließlich genau auf den Kopf des Obersprockhövelers - die Pausenführung für die Gäste.

Die Gäste wie ein Tabellenführer

Und die ging absolut in Ordnung. Horst hatte im ersten Durchgang kaum Zugriff auf das Spiel. Vor der Partie hatte Alexander Thamm noch gewarnt, die Tabelle würde zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison wenig aussagen. Und er sollte Recht behalten. Denn der Tabellenzwölfte aus Obersprockhövel trat auf wie ein Spitzenreiter, nicht der Tabellenerste. Selbstbewusstsein, Ballsicherheit, all das zeigten nur die Gäste.

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. Horst spielte nun plötzlich munter nach vorne, wollte das Spiel mit viel Leidenschaft drehen - und fing sich direkt den nächsten Nackenschlag. Gordon Zebrowski verwandelte einen direkten Freistoß zum 2:0 (51.). Hätte man nach der Leistung in der ersten Hälfte noch erwartet, Horst würde nun auseinanderbrechen, bewiesen die Gastgeber den Zuschauern das Gegenteil. Horst machte das Spiel, stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Andre Töppler zum Anschluss (56.). Die 08er erhöhten nun den Druck. Doch Obersprockhövel verteidigte sehr clever, „sie haben ja nicht umsonst die beste Abwehr der Liga“, wie Alexander Thamm sagte. So kam Horst nicht mehr zu zwingenden Torchancen, Obersprockhövel zurrte den Auswärtssieg durch zwei weitere Treffer (76./93.) fest.

„Ich habe größten Respekt vor Sportlern, die über einen langen Zeitraum oben stehen“, sagte Thamm nach dem Spiel und meinte damit Bayern München, Roger Federer oder auch Tiger Woods. „Leute, die es immer wieder geschafft haben, sich neu zu motivieren“, so Thamm: „Das haben wir heute in der ersten Halbzeit leider nicht hinbekommen.“