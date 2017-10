Der SC Hassel schlägt den SV Lippstadt 08 in der Oberliga Westfalen mit 3:1. Trainer Sascha Erbe schwärmt von seiner Mannschaft.

Hassels Trainer Sascha Erbe überschlug sich beinahe vor Lob. So sehr hatte ihm der Aufritt seiner Mannschaft beim 3:1-Sieg gegen den SV Lippstadt 08 gefallen. Es war der zweite Saisonsieg der Hasseler, die mit sechs Punkten zwar noch Vorletzter sind, nun aber wieder den Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt haben. „Es war eine herausragende, eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung. Jetzt sind wir in der Oberliga angekommen“, sagte Erbe.

Neuzugang Paul Stieber, der erneut mit Kapitän Kadir Gökyar und Bünyamin Karagülmez das Mittelfeld-Trio bildete, sorgte schon in der zweiten Minute für die Hasseler Führung. Nach einer verunglückten Kopfballabwehr nahm der ehemalige Schalker aus 18 Metern Maß und traf. „Den kann man mal so machen“, sagte Sascha Erbe und lachte. Nur acht Minuten später legte der Sportclub nach. Torschütze war Nazzareno Ciccarelli. Nach einem gut herausgespielten Konter traf der Offensivspieler mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck.

Arianit Nebihi macht alles klar



Von den Lippstädtern, die als Aufstiegskandidat gelten, kam in der Anfangsphase überhaupt nichts. Nach einer Viertelstunde wurden die Gäste aber etwas stärker. Hassel stand tief in der eigenen Hälfte. Zu tief nach dem Geschmack von Sascha Erbe. „Das gefiel mir gar nicht. Auch die Passquote war nicht mehr gut“, sagte er. Die Konsequenz: Lippstadt kam durch Fabian Lübbers nach 35 Minuten zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß traf Lübbers per Kopf.

In der zweiten Halbzeit spielte der SC Hassel ruhiger und cleverer. „Wir haben zur richtigen Zeit auch mal das Tempo herausgenommen“, sagte Erbe. Es dauerte aber bis zur vierten Minute der Nachspielzeit, bis den Hasselern der Sieg nicht mehr zu nehmen war. Nach einem Eckball der Gäste, bei dem Lippstadts Torwart Christopher Balkenhoff mit nach vorne geeilt war, konterte der SC Hassel mustergültig. Der Ball kam zu Arianit Nebihi, der ihn aus 30 Metern flach ins leere Tor schob. Riesenjubel in Hassel.