Die Niederlage gegen Arminia Bielefeld II war für Westfalia Herne die zweite Pleite in Folge. Dabei wollte man den Misserfolg gegen Haltern eigentlich schnell vergessen machen.

Nach der Niederlage gegen Arminia Bielefeld gab es bei Westfalia Herne viel zu reden. So viel, dass Trainer Christian Knappmann nach dem Spiel gegen die bis dato auswärts noch punktlosen Arminen keine Zeit hatte, seine Sicht nach der ersten Heimniederlage zu schildern. "Wir haben gerade in der Mannschaftsrunde noch ein bisschen länger diskutiert", entschuldigte Co-Trainer Thorsten Sievert das Fehlen des Cheftrainers auf der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel.

Knappmanns Sicht auf die zweite Saisonniederlage des bisher so stark in die Spielzeit gekommenen Aufsteigers aus Herne dürfte der Einschätzung seines Co-Trainers aber nicht unähnlich sein, haben die Herner das Vorhaben, die bittere Niederlage in Haltern schnell vergessen zu machen, gegen Bielefeld doch verfehlt: "Wir hatten uns nach der Niederlage letzte Woche gegen Haltern eigentlich viel vorgenommen. Wir wollten es dementsprechend wieder hinkriegen und eine Serie starten", erklärte Co-Trainer Sievert nach der Pleite gegen Bielefeld.

Herne bleibt fünfter

In ihrem Vorhaben ist die Westfalia allerdings auf ähnliche Weise gescheitert, wie schon im Spiel gegen Haltern, denn gegen Bielefeld hagelte es für Herne - wie schon beim Gastspiel in der Seestadt - erneut vier Gegentore. In der Tabelle bleibt das allerdings erst einmal ohne Folgen, denn Herne belegt auch nach der Pleite gegen Bielefelds U23 weiter den fünften Tabellenplatz.

Um demnächst wieder einen Weg zurück in die Spitzengruppe zu finden, will man sich bei der Westfalia nun darauf konzentrieren, am kommenden Wochenende wieder zu punkten: "Es wird jetzt wieder dasselbe sein wie nach Haltern. Wir versuchen das Spiel aufzuarbeiten, damit wir dann auch wieder für drei Punkte sorgen können", sagte Co-Trainer Sievert nach dem Spiel gegen die Arminia.