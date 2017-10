Nach dem Bezirksliga-Topspiel zwischen Blau-Weiß Mintard und Winfried Kray (3:3) kam es zu handfesten Auseinandersetzungen. Diese gingen offenbar von den Gästen aus.

Das Bezirksliga-Spiel zwischen Blau-Weiß Mintard und der DJK St. Winfried Kray war gerade abgepfiffen, als es plötzlich zu Tumulten auf dem Platz kam. Essener Spieler sollen Akteure der Mintarder angegangen und sogar geschlagen haben. Die Auseinandersetzungen konnten aber ohne Polizei-Einsatz geschlichtet werden.

Dennoch rückte das Sportliche für kurze Zeit in den Hintergrund. „Es ist beängstigend, dass es immer dieselben Mannschaften sind“, meinte Mintards Trainer Ulf Ripke. „Das nimmt einem ein bisschen die Freude. Zumal es überhaupt keinen Grund gab durchzudrehen. Emotional ist es immer, aber es ist nichts grob Unsportliches vorgefallen“, schilderte der Mintarder Coach die Situation.

Es ist beängstigend, dass es immer dieselben Mannschaften sind Mintard-Trainer Ulf Ripke

Zum Sportlichen: Erstmals in dieser Saison gingen die Mintarder nicht als Sieger vom Platz. Ob sich Trainer Ripke darüber nun ärgern, oder über den Punkt nach zweimaligem Rückstand freuen sollte, wusste er nach dem Schlusspfiff selbst noch nicht so genau. Der Coach ärgerte sich vor allem über die schwache zweite Halbzeit und darüber, dass Blau-Weiß nur 28 Sekunden nach dem Wiederanpfiff das 0:2 kassierte. „Vor der Reaktion ziehe ich aber meinen Hut“, sagt Ripke. Dennoch geriet seine Mannschaft nach dem 2:2 wiederum in Rückstand. Nach dem erneuten Ausgleich hatten die Gastgeber genügend Chancen, um das Spiel noch zu gewinnen.