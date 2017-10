Das Spiel zwischen dem VfR Krefeld-Fischeln und dem TV Jahn Hiesfeld endete 2:5.

TV Jahn Hiesfeld setzte sich standesgemäß gegen Krefeld-Fischeln durch.

Während beim Gastgeber diesmal Tasci, Baum und Wiegers für Akarca, Machnik und Oehlers begannen, standen bei Hiesfeld Kolberg, Gataric und Mastrolonardo statt Spors, Jahny und Zwikirsch in der Startelf. Die 80 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Kevin Menke brachte den Jahn bereits in der dritten Minute in Front. Kevin Kolberg erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 16 Minuten mit einem Elfmeter auf 2:0. Damiano Schirru gelang ein Doppelpack (19./36.) und schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Zum Seitenwechsel ersetzten Christian Sadlowski und Robert Norf per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Ludwig Kofo Asenso und Batuhan Tasci auf dem Spielfeld. Durchsetzungsstark zeigte sich der VfR, als Dustin Orlean (62.) und Kevin Breuer (71.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Für das 5:2 zugunsten des TV Jahn Hiesfeld sorgte dann kurz vor Schluss Kevin-Dean Krystofiak, der Hiesfeld und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Letztlich fuhr der Hiesfelder einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Die Dinslakener siegte klar gegen den VfR Krefeld-Fischeln.

Für Krefeld-Fischeln sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Krefelder musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der VfR insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Heimfluch hält an: Der VfR Krefeld-Fischeln bleibt zu Hause weiter ohne dreifachen Punktgewinn. Durch diese Niederlage fällt Krefeld-Fischeln in die Abstiegszone auf Platz 16. Die Hintermannschaft des VfR steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 20 Gegentore kassierte der VfR Krefeld-Fischeln im Laufe der bisherigen Saison.

Der Jahn ist seit vier Spielen unbezwungen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht der TV Jahn Hiesfeld im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Krefeld-Fischeln beim ETB SW Essen, Hiesfeld empfängt zeitgleich die SSVg Velbert.