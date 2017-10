Am neunten Spieltag der Oberliga Niederrhein gewann die SpVg Schonnebeck deutlich mit 3:0 (0:0) gegen Aufsteiger 1. FC Monheim. Der dritte Sieg in Folge für SpVg.

Nach Siegen gegen Germania Ratingen und den Düsseldorfer SC konnte die SpVg Schonnebeck ihre Form auch gegen den Überraschungs-Aufsteiger aus Monheim bestätigen und gewann am Ende vor 304 Zuschauern verdient mit 3:0 (0:0).

Schon in den ersten Spielminuten deutete alles darauf hin, dass die Gastgeber gegen Monheim keine weiteren Punkte in der noch jungen, aber auch durchwachsenen Oberliga-Spielzeit herschenken wollten. Spielten die Schwalben in Hälfte eins zahlreiche Chancen heraus, beschränkten sich die Gäste auf intensives Verteidigen und besonnenes Konterspiel. Nach dem Seitenwechsel wusste die Elf von Trainer Dirk Tönnies ihre Gelegenheiten auch zu verwerten. In der 56. Spielminute sorgte Angreifer Marc Enger für das 1:0 der Schonnebecker. Nur fünf Minuten später legte Thomas Denker nach - 2:0. Den Deckel drauf machte Georgios Ketsatis, als er einen Handelfmeter zehn Minuten vor Schluss sicher verwandelte.

Der souveräne Sieg der SpVg ließ Trainer Tönnies nach dem Spiel aufatmen: „Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr konnten wir Monheim zu unkontrollierten Bällen zwingen. Von der Körpersprache und Galligkeit her haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten." Auch wenn die Kritik des 43-Jährigen nach dem 3:0-Sieg leise ausfiel, hatte Tönnies eine Sache zu bemängeln – die Chancenverwertung. „Das einzige Manko ist, dass wir den Gegner wieder lange im Spiel gehalten haben. Da müssen wir einfach früher den Deckel draufmachen.“

Nichtsdestotrotz sah der gebürtige Essener laut eigener Aussage die beste Leistung seiner Mannschaft in der bisherigen Saison.

Zu den besten Saisonleistungen des 1. FC Monheim zählte der Gast-Auftritt in Schonnebeck allerdings nicht. Die Monheimer zeigten sich gerade im Spiel nach vorne ideenlos, in der Defensive gar unkonzentriert. Auch der Trainer der Monheimer, Dennis Ruess, zeigte sich dementsprechend wenig begeistert: „Die Niederlage geht absolut in Ordnung. Aufgrund der Fülle der Torchancen der Schonnebecker hätten wir uns nicht beschweren können, wenn das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen wäre.“ Ein wirklicher Dorn im Auge war für den Gäste-Trainer aber die fehlende Körpersprache seines Teams: „Man kann gegen Schonnebeck verlieren, aber sich aufzugeben ist keine Option.“