Nach der Partie gegen Alemannia Aachen hatte Uerdingens Trainer Michael Wiesinger Redebedarf. Den akribischen Fußballlehrer störten zwei Dinge besonders.

"Es war ein intensives Spiel, wie eigentlich immer in der Grotenburg. Meine Mannschaft hat das wieder sehr gut gemacht", sagte Wiesinger zum 0:0 gegen Alemannia Aachen. Recht hatte er. Für den Spitzenreiter war es jedoch die zweite Nullnummer nach dem Remis gegen Viktoria Köln. Die Tabellenführung steht zwar weiterhin, jetzt aber auf wackligeren Beinen als zuvor, da auch die Verfolger punkten konnten und teils noch Nachholspiele haben.

Das hart erkämpfte 0:0 gegen körperlich robuste Aachener markierte die dritte Partie in den letzten fünf Spielen, in denen die Blau-Roten ohne ein eigenes Tor blieben. Von den ersten zehn Teams hat momentan keiner weniger Treffer erzielt als der KFC. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Anlass zur Freude, da die Krefelder im Spiel gegen Aachen zum vierten Mal in Folge zu Null blieben. Das Problem: Die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt beim ambitionierten Aufsteiger aktuell nicht.

Natürlich musste sich Wiesinger auf der Pressekonferenz nach der Begegnung Fragen bezüglich der wenigen eigenen Treffer gefallen lassen. Diese beantwortete der 44-Jährige zunächst gewohnt ruhig und sachlich: "Ich muss einfach ehrlich sein: Unsere Qualität hört momentan im Sechzehner auf. Die Dinger gehen meistens sogar links oder rechts vorbei."

Dabei belassen wollte es der ehrgeizige Trainer jedoch nicht und legte zu dieser Thematik nochmal eine deutlichere Ansage nach, die seine Stürmer wohl aufhorchen lassen wird: "Grund für die wenigen Tore ist dann vielleicht auch mangelnde Qualität. In der Regionalliga laufen die Torjäger nicht rum und schreien ´Hurra, da bin ich´."

Bei manchen Erwartungshaltungen frage ich mich: ´Wo sind wir hier eigentlich?´Wir sind erster nach elf Spielen und das als Aufsteiger Michael Wiesinger, Trainer KFC Uerdingen

Neben der schlechten Chancenverwertung, die sich der KFC auf den eigenen Deckel schreiben muss, hatte Wiesinger aber noch ein weiteres Thema, was ihn in den letzten Wochen innerlich sehr zu bewegen schien: Die Darstellung in den Medien. Bei diesem Thema haute der sonst so ruhige Fußballlehrer demonstrativ auf den Tisch und machte seinem Unmut scharfzüngig Luft. "Ich kann nicht verstehen, dass viele Medien berichten, wir würden eine Defensivtaktik wählen. Das geht mir ganz schön auf den Zeiger, denn das ist nicht richtig", sagte er deutlich.

Wiesinger verwies in seiner knapp fünf Minuten langen Ansage auch darauf, dass seine Mannschaft regelmäßig Chancen erspielt und er diese Tatsache nicht genug honoriert sieht: "Wir erspielen uns Woche für Woche hundertprozentige Chancen. Das ist etwas Positives. Wir brauchen kein spielerisches Feuerwerk. Das ist kompletter Schwachsinn", wetterte er.

Zum Abschluss seiner Rede brach Wiesinger dann noch eine Lanze für seine Trainerkollegen und die anderen Teams der Liga: "Das ist eine brutal starke Liga. Aaachen ist eine Mannschaft mit Mentalität. Die schlägst du nicht im Vorbeigehen mal eben 3:0 oder 4:0. Das ist einfach komplett realitätsfern. Bei manchen Erwartungshaltungen frage ich mich: ´Wo sind wir hier eigentlich?´Wir sind erster nach elf Spielen und das als Aufsteiger."