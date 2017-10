Der FC Schalke 04 II hat den ersten Heimsieg in der Oberliga Westfalen eingefahren. Gegen den FC Gütersloh gab es am Ende einen verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg.

Nachdem die Reservemannschaft des FC Schalke II zuletzt wegen mangelnder Punkteausbeute stark in der Kritik stand, haben die Knappen den vermeintlichen Befreiungsschlag geschafft.

Dem Unentschieden gegen TuS Haltern (1:1) folgte ein Sieg in Bielefeld (2:0) und nun der nächste Dreier.

Die Mannschaft von Onur Cinel kam sehr gut in die Partie und drückte auf die frühe Führung. In der achten Spielminute war Patryk Dragon nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und traf zum verdienten 1:0. Die Gäste aus Gütersloh ließen sich aber keinesfalls unterkriegen. Vor allem in den Zweikämpfen waren die Akteure von Fatmir Vata sehr agil.

Nur vier Minuten nach der Schalker Führung kamen die Gäste zum Ausgleich. Nach einem Abspielfehler in der Hintermannschaft bekam Denis Wieszolek den Ball vor die Füße, der den Keeper umkurvte und zum 1:1 einschob (12.). Das Ergebnis war bis dato zwar nicht unverdient, weil Gütersloh eine kämpferisch solide Leistung zeigte. Nach vorne hingegen kam von den Gästen ansonsten wenig.

Nach dem Gegentreffer drehten die Schalker dann wieder auf. Es dauerte bis zum 2:1 aber bis nach der Pause. Andrejs Ciganiks traf in der 53. Minute durch einen Distanzschuss zum 2:1.

Turbulente Schlussphase

Zehn Minuten vor dem Ende wollte Gütersloh nochmal versuchen einen Punkt aus Gelsenkirchen mitzunehmen. Sie warfen alles nach vorne und trafen auch die Latte. Den Knock-Out verpasste dem FCG dann Muhamed Alawie, der alleine auf das Tor zulaufend die Ruhe behielt - 3:1 (89.).

Der FC Schalke sicherte sich den ersten Heimsieg der Saison und steht nun mit 13 Punkten auf Platz sieben. Am kommenden Spieltag (08.10. / 15 Uhr) spielen die Knappen beim 1. FC Kaan-Marienborn.