In bester Verfassung zeigte sich der Landesliga-Tabellenführer nicht. Der SV Scherpenberg schickte den 1. FC Kleve mit 3:0 vom Platz.

Kleve setzte auf dieselbe Startelf wie im letzten Spiel. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Scherpenberg und den FCK ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Hari Coric von Scherpenberg den Platz. Für ihn spielte Maximilian Stellmach weiter (55.). Selim Hamdi, der von der Bank für Yassin Bougjdi kam, sollte für neue Impulse beim SV Scherpenberg sorgen (70.). Nach 74 Minuten bejubelten die 600 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Scherpenberg durch Hamdi. Stellmach bewies in Minute 78 Vollstreckerqualitäten und brachte den Ball über die Linie. Durch ein Eigentor des 1. FC Kleve verbesserte der SV Scherpenberg den Spielstand auf 3:0 für sich (90.). Schließlich schlug Scherpenberg vor heimischer Kulisse Kleve im neunten Saisonspiel souverän.

Exakt sechs Spiele ist es her, dass Kleve zuletzt verlor. Scherpenberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Scherpenberg sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Der FCK baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Tabellenprimus bisher sieben Siege, ein Remis und eine Niederlage. Scherpenberg ist jetzt mit 22 Zählern punktgleich mit dem 1. FC Kleve, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 19:10 auf dem zweiten Rang etwas dahinter. Am nächsten Sonntag reist der SV Scherpenberg zum VfL Rhede, zeitgleich empfängt Kleve den SV Sonsbeck.