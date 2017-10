Der ETB musste am 9. Spieltag der Oberliga Niederrhein eine empfindliche Niederlage einstecken. Beim SC Düsseldorf-West setzte es vor 100 Zuschauern eine 1:2 (0:0)-Pleite.

Der Kunstrasen auf der Sportanlage in Oberkassel schien den Essenern dabei gar nicht zu gefallen. Der verletzungsbedingte Ausfall von Marvin Ellmann, der vor Wochenfrist noch eine Fünf-Tore-Gala präsentierte, wog schwer. "Marvin hat eine Schienbeinprellung und war deswegen schon am Dienstag im Krankenhaus. Dazu kommt eine Venenverstopfung", klärte sein Trainer den Grund der Nichtnominierung auf.

Das Fehlen des Stürmers konnte der ETB nicht kompensieren. Während die Gäste im ersten Durchgang noch die zwingenderen Torchancen hatten, kam nach dem Pausentee kaum noch Effektives von der Wölpper-Elf. "Um Tore zu erzielen, muss man schießen", machte der Trainer auf das Hauptproblem, dem fehlenden Abschluss seines Teams, aufmerksam. Viel mehr waren es die Hausherren, die durch zwei wunderschön herausgespielte Tore durch Anton Bobyrew (71.) und Marcel Ewertz (86.) für den Heimerfolg sorgten. Der Anschlusstreffer per Foulelfmeter durch Eric Yahkem kam zu spät (90.).

So musste der ETB den neuen Tabellenführer TuRU Düsseldorf (4:3-Erfolg gegen den FSV Vohwinkel) auf vier Punkte davonziehen lassen. Eine Situation, die im Essener Süden gar nicht gut ankommt, haben sich die Verantwortlichen in dieser Spielzeit doch ganz hohe Ziele gesetzt.

Wölpper wollte die Niederlage nicht zu hoch hängen und erläuterte die Gründe. "In dieser Woche kam alles zusammen. Hätte "Atha" das Ding beim Stand von 0:0 rein getan, wären wir hier als Sieger vom Feld gegangen.

Nach dem Chancenverhältnis zu urteilen, haben wir die Niederlage nicht unbedingt verdient", wollte sich der ETB-Trainer mit der Pleite nicht wirklich anfreunden. "Wir dürfen nicht unser komplettes Spiel auf Ellmann projizieren, aber er hätte hier mit Sicherheit eine Hütte gemacht", zeigte Wölpper die Wichtigkeit seines Stürmers noch einmal auf.

Am nächsten Sonntag gastiert Kellerkind VfR Fischeln in Essen (15:00 Uhr, Uhlenkrug). "Eine Pause wäre schön. Dann kämen vielleicht ein paar der vielen Verletzten zurück", urteilte Wölpper abschließend. So, wie in der kommenden Woche in der Bundesliga vielleicht. Man kann es sich nicht immer aussuchen.