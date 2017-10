Die SG Welper gewann das Sonntagsspiel gegen die TuS Harpen mit 3:1.

Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SG Welper heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. In der zehnten Minute sahen die 60 Besucher das 1:0 für Harpen. Die passende Antwort hatte Nikolai Nehlson parat, als er in der zwölften Minute zum Ausgleich traf. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Zehn Minuten später ging die SG Welper durch den zweiten Treffer von Nehlson in Führung. In der 63. Minute stellte Welper personell um: Per Doppelwechsel kamen Marc Duic und Marvin Grumann auf den Platz und ersetzten Nico Walschburger und Philipp Durek. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Sascha Friedrich, der das 3:1 aus Sicht der SG Welper perfekt machte (90.). Am Ende nahm Welper bei der TuS Harpen einen Auswärtssieg mit.

Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Harpen im Klassement weiter an Boden. Wann findet der Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SG Welper setzte es eine neuerliche Pleite, womit die TuS Harpen im Klassement weiter abrutscht.

Welper ist seit drei Spielen unbezwungen. Die SG Welper sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon fünf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Trotz des Sieges bleibt Welper auf Platz sechs. Während Harpen am kommenden Sonntag den BV Herne-Süd empfängt, bekommt es die SG Welper am selben Tag mit der TuS Kaltehardt zu tun.