Der SV Sodingen kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den VfL Kemminghausen.

Auf dem Papier ging Sodingen als Favorit ins Spiel gegen Kemminghausen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SV Sodingen Mauroff, Weber und Patalla für Kostrzewa, Hansmann und Kaulitzky aufliefen, starteten beim VfL Kemminghausen Schürmann, Bednarek und Kalan statt Ruocco, Kleine und Hill.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Sodingen schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Naim Ajeti zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Tim-Simon Heidefeld (Bochum) die Akteure in die Pause. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute gelang Armin Ljakic der Ausgleichstreffer für Kemminghausen. Julian Kaminski, der von der Bank für Christian Mengert kam, sollte für neue Impulse beim SV Sodingen sorgen (55.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Peter Elbers einen Treffer für den Gastgeber im Ärmel hatte (86.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kaminski, der das 3:1 aus Sicht von Sodingen perfekt machte (90.). Schließlich schlug die Sodinger vor heimischer Kulisse den VfL Kemminghausen im achten Saisonspiel souverän.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Sodingen ungeschlagen ist. Die drei Zähler katapultieren Sodingen in der Tabelle auf Platz vier. Offensiv sticht der SV Sodingen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 21 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Kemminghausen baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der Gast rutscht mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab. Arminia Marten tritt am kommenden Sonntag bei Sodingen an, der VfL Kemminghausen empfängt am selben Tag den FC Frohlinde.