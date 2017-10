Mengede 08/20 kam im Gastspiel beim SV Hilbeck trotz Favoritenrolle nicht über ein 0:0-Remis hinaus.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV Hilbeck vom Favoriten, Mengede 08/20.

Während bei Hilbeck diesmal Lettmann, Wichert und Bockelbrink für Neumann, Grasteit und Neumann begannen, standen bei Mengede Cakirlar, Tosic, Piontek und Rocha Martinez statt Guthardt, Wilczynski, Behr und Chatsiioannidis in der Startelf.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Als Sascha Grasteit in der 57. Minute für Andre Bockelbrink auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Mengede 08/20 noch einen Doppelwechsel vor, sodass Denis Ljatifi und Matthias Schmidt für Florian Knafla und Amin Tosic weiterspielten (85.). Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich der SV Hilbeck und Mengede schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Hilbeck etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gastgeber.

In den letzten fünf Partien ließ Mengede 08/20 zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Nächster Prüfstein für den SV Hilbeck ist auf gegnerischer Anlage Firtinaspor Herne (Sonntag, 15:15 Uhr). Mengede misst sich am gleichen Tag mit SW Wattenscheid.