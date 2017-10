Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck ging es für die SG Castrop-Rauxel vom Auswärtsmatch beim Erler SV 08 in Richtung Heimat.

SG Castrop-Rauxel war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

In der Startformation setzte der Erler SV 08 auf frisches Blut und brachte mit Hester, Bergmann, Schleich und Auth für Radtke, Broll, Spannagel und Yildirim vier neue Akteure. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Erle schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Benedikt Vorholt zum 1:0. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Bei der SG Castrop-Rauxel kam zu Beginn der zweiten Hälfte Yalim-Dogan Öztürk für Christopher Barfuß in die Partie. Julian Jürgensen erhöhte den Vorsprung des Erler SV 08 nach 86 Minuten mit einem Elfmeter auf 2:0. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Nach vier sieglosen Spielen ist die Erler wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Erle springt mit diesem Erfolg auf den achten Platz.

In den letzten fünf Partien ließ Castrop-Rauxel zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Die SG Castrop-Rauxel musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Castrop-Rauxel insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Offensive der SG Castrop-Rauxel strahlt insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Castrop-Rauxel bis jetzt erst zehn Treffer zutage förderte. Am Sonntag muss der Erler SV 08 bei Vestia Disteln ran, zeitgleich wird die SG Castrop-Rauxel von der Reserve der Spvgg. Erkenschwick in Empfang genommen.