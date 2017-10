Blau Gelb Schwerin und die SG Suderwich boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Die Ausgangslage sprach für Schwerin, was sich mit einem knappen Sieg bestätigte.

Der Gastgeber nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Neumann, El Marsi, Brödner und Horn statt Ewang, El Moutaouafik, Gresch und Göbel. Auch Suderwich tauschte auf drei Positionen. Dort standen von Rekowski, Abanga und Eggermann für Hatil, Grad und Jedfeld in der Startformation.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Blau Gelb Schwerin schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Fabian Gillner zum 1:0. Denis Toskai sicherte der SG Suderwich nach 39 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Dustin Augustin für den Gast zur Führung (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Durchgang zwei lief Rene Mennemann anstelle von Jan Schmatzberger für Suderwich auf. In der 58. Minute verwandelte Martin Kapitza dann einen Elfmeter für Schwerin zum 2:2. Suri Ucar, der von der Bank für Niklas Neumann kam, sollte für neue Impulse bei Blau Gelb Schwerin sorgen (75.). Für das 3:2 zugunsten von Schwerin sorgte dann kurz vor Schluss Ucar, der Blau Gelb Schwerin und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Letzten Endes holte die Schweriner gegen die SG Suderwich drei Zähler.

Die bisherige Spielzeit von Schwerin ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Blau-Gelben verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Nach diesem Erfolg steht Blau Gelb Schwerin auf dem zweiten Platz der Bezirksliga Westfalen 9. Mit 24 geschossenen Toren gehört Schwerin offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 9.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Suderwich etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Aufsteiger. Durch diese Niederlage fällt die Suderwicher in der Tabelle auf Platz fünf. Der Angriff der SG Suderwich wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Nächster Prüfstein für Blau Gelb Schwerin ist Wacker Obercastrop (Sonntag, 15:00 Uhr). Suderwich misst sich am selben Tag mit Westfalia Langenbochum (15:00 Uhr).