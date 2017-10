Bei Westfalia Langenbochum gab es für Genclerbirligi Resse nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:2. Den großen Hurra-Stil ließ Langenbochum vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Resse begann die Partie mit drei neuen Gesichtern in der Anfangsformation. Für Akay, Kilicalp und Koca waren Dogan, Yokaribas und Gündogan dabei. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Tobias Portmann das 1:0 für die Westfalia erzielte (54.). Semih Cetin, der von der Bank für Bayram Kayi kam, sollte für neue Impulse bei Genclerbirligi Resse sorgen (55.). 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Westfalia Langenbochum schlägt – bejubelten in der 60. Minute den Treffer von Pascal Kötzsch zum 2:0. Cetin versenkte den Ball in der 63. Minute im Netz von Langenbochum. Am Ende verbuchte die Westfalia gegen Resse einen Sieg.

Westfalia Langenbochum ist seit drei Spielen unbezwungen. Langenbochum ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zehnte Position vorgerückt. Prunkstück der Westfalia ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Genclerbirligi Resse klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Westfalia Langenbochum war bereits die vierte am Stück in der Liga. 13:30 – das Torverhältnis von Resse spricht eine mehr als deutliche Sprache. Am kommenden Sonntag trifft Langenbochum auf die SG Suderwich, Genclerbirligi Resse spielt am selben Tag gegen Westfalia Gelsenkirchen.