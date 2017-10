Die TuS Hannibal und der VfL Kamen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete.

Kamen erlitt gegen Hannibal erwartungsgemäß eine Niederlage.

Bei der TuS Hannibal agierten Zulfic, Chalha und Kopuz in der ersten Elf anstelle von Kaul, Nkongo Enoh und Kaya. Die 50 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mahmoud Najdi brachte den Gastgeber bereits in der siebten Minute in Front. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Yannik Theis (Herne) die Akteure in die Pause. Bis zur ersten personellen Änderung, als Mustapha El Abouti Kadir Kopuz ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (60.). Samir Zulfic traf zum 2:1 zugunsten von Hannibal (67.). In der 70. Minute verhinderte die Hintermannschaft des Spitzenreiters den Gegentreffer des VfL Kamen nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Zulfic verwandelte in der 90. Minute einen Elfmeter und brachte der TuS Hannibal die 3:2-Führung. Letzten Endes ging Hannibal im Duell mit Kamen als Sieger hervor.

Acht Spiele währt bereits die Serie, in der die TuS Hannibal ungeschlagen ist. Hannibal bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die TuS Hannibal sieben Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Hannibal führt das Feld nach dem ergatterten Dreier weiter an. Mit beeindruckenden 21 Treffern stellt die TuS Hannibal den besten Angriff der Bezirksliga Westfalen 8.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der VfL Kamen nur sechs Zähler. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Trotz der Niederlage behält die Kamener den achten Tabellenplatz. Während Hannibal am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim FC Nordkirchen gastiert, duelliert sich Kamen am gleichen Tag mit Eintracht Dortmund.