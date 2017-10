Viktoria Kirchderne trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen der FC Roj davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Kirchderne vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Roj Aruna und Düzgün für Isik und Afriyie aufliefen, starteten bei der Viktoria Ucar und Bunk statt Jashanica und Yigit. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Noureddien El Yahyaoui für Viktoria Kirchderne zur Führung (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Beim FC Roj kam zu Beginn der zweiten Hälfte Nene Afriyie für Ercan Arslan in die Partie. Dieter Leusing (Herne) beendete das Spiel und damit schlug Kirchderne Roj auswärts mit 1:0.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim FC Roj etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gastgeber. Trotz der Niederlage behält Roj den sechsten Tabellenplatz.

Die Viktoria ist seit vier Spielen unbezwungen. Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Kirchderner fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Viktoria Kirchderne setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Offensiv kann Kirchderne in der Bezirksliga Westfalen 8 kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Als Nächstes steht für den FC Roj eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:15 Uhr) geht es gegen den Holzwickeder SC 2. Die Viktoria empfängt – ebenfalls am Sonntag – den Türk. SC Hamm.