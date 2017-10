Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der Türk.

SC Hamm und Rot-Weiß Unna mit 1:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Unna wurde der Favoritenrolle gerecht.

Während bei Hamm diesmal Skalski, Kahric, Karakök, Mugisha und Ikizkaya für Gemec, Karaca, Beniz, Akyüz und Kukavica begannen, standen bei RWU Drees, Lukas und Ersan statt Blume, Güven und Pasternack in der Startelf.

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Leon Lukas auf Seiten von Rot-Weiß Unna das 1:0 (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Durchgang zwei lief Kevin Kocaalan anstelle von Sezer Tütüncüoglu für den Türk. SC Hamm auf. Gianluca Macchia schoss die Kugel zum 2:0 für Unna über die Linie (56.). Vor 75 Besuchern gelang Hasan Keskin in der 58. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Hamm. In der 72. Minute brachte Björn Scharfe das Netz für RWU zum Zappeln. Zum Schluss feierte der Gast einen dreifachen Punktgewinn gegen den Türk. SC Hamm.

Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang Hamm kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der Gastgeber nur auf Rang 15. Die bisherige Saisonbilanz des Türk. SC Hamm bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Pleiten schwach. Die Abwehrprobleme von Hamm bleiben akut, sodass die Hammer weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Türk. SC Hamm das Problem. Erst acht Treffer markierte Hamm – kein Team der Bezirksliga Westfalen 8 ist schlechter.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Rot-Weiß Unna etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Aufsteiger. Die Unnaer bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Durch den Erfolg rückt Rot-Weißen auf die zehnte Position der Bezirksliga Westfalen 8 vor. Kommende Woche tritt der Türk. SC Hamm bei Viktoria Kirchderne an (Sonntag, 15:15 Uhr), parallel genießt Unna Heimrecht gegen den BV Brambauer-Lünen.