SuS Niederbonsfeld kam gegen SC Werden-Heidhausen mit 0:5 unter die Räder.

SC Werden-Heidhausen nahm vier Änderungen vor. Es spielten Theuer, Aytekin, Bednarski und Homberg statt Saalbach, Ewert, Hicking und Wagner in der Startaufstellung. 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Werden-Heidhausen schlägt – bejubelten in der 24. Minute den Treffer von Khalid Waziri zum 1:0. In der 25. Minute brachte Sükrü Bayar das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Anstelle von Timo Kemper war nach Wiederbeginn Stefan Cziesla für Niederbonsfeld im Spiel. Gleich nach dem Wiederanpfiff (47.) erhöhte Tim Homberg den Spielstand zugunsten von SC Werden-Heidhausen. Mit dem 4:0 für Werden-Heidhausen von Marius Neef hatte das Spiel seinen Sieger in der 75. Minute eigentlich schon gefunden. Bayar stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für SC Werden-Heidhausen her (87.). Am Ende kam Werden-Heidhausen gegen SuS Niederbonsfeld zu einem verdienten Sieg.

Sechs Spiele ist es her, dass SC Werden-Heidhausen zuletzt eine Niederlage kassierte. Werden-Heidhausen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Werden-Heidhausen vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Niederbonsfeld festigte Werden-Heidhausen den fünften Tabellenplatz. In der Defensive von SC Werden-Heidhausen greifen die Räder ineinander, sodass Werden-Heidhausen im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte.

Die gute Bilanz von SuS Niederbonsfeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Niederbonsfeld bisher fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage. Als Nächstes steht für SC Werden-Heidhausen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den FSV Kettwig. SuS Niederbonsfeld empfängt parallel Fortuna Bredeney.